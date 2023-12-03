Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahasiswi ITB yang Jadi Joki CPNS Kejaksaan Terancam Denda Rp12 Miliar

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |12:16 WIB
Mahasiswi ITB yang Jadi Joki CPNS Kejaksaan Terancam Denda Rp12 Miliar
Mahasiswi ITB jadi joki CPNS (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

BANDARLAMPUNG - Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial RDS (20) yang menjadi joki tes CPNS Kejaksaan di Bandarlampung telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (30/11/2023) lalu.

Polisi menjerat putri salah satu pejabat di Pemerintah Provinsi Lampung itu dengan Pasal 35 Undang-undang ITE dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda Rp12 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Donny Arief Praptomo mengatakan, penetapan tersangka terhadap RDS dilakukan setelah adanya dua alat bukti yang cukup di antaranya uang bayaran sebagai joki yang telah diterima oleh RDS yakni sebesar Rp20 juta.

"Kami lakukan gelar perkara penetapan tersangka ini setelah adanya alat bukti yang cukup. RDS telah menerima uang sebesar Rp20 juta," ujar Donny saat dikonfirmasi, Sabtu Desember 2023.

Donny menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengirimkan surat panggilan terhadap RDS untuk diperiksa sebagai tersangka.

"Kami akan panggil yang bersangkutan sebagai tersangka. Suratnya akan kami kirim pekan depan ini," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/340/2934936/mahasiswi-itb-joki-cpns-jalani-pemeriksaan-dicecar-20-pertanyaan-kC4E4mi1xe.jpg
Mahasiswi ITB Joki CPNS Jalani Pemeriksaan, Dicecar 20 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/340/2931783/mahasiswa-itb-joki-cpns-punya-jaringan-bos-adalah-panggilan-untuk-koordinatornya-DXpJjSXwd6.jpg
Mahasiswa ITB Joki CPNS Punya Jaringan, Bos Adalah Panggilan untuk Koordinatornya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/340/2931729/joki-cpns-kejaksaan-di-lampung-dibayar-rp300-juta-mahasiswa-itb-sudah-terima-uang-muka-Sv9Z5swfbb.jpg
Joki CPNS Kejaksaan di Lampung Dibayar Rp300 Juta, Mahasiswa ITB Sudah Terima Uang Muka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/340/2930856/jadi-joki-cpns-kejaksaan-polisi-tetapkan-mahasiswi-itb-sebagai-tersangka-08z8jwaHL7.jpg
Jadi Joki CPNS Kejaksaan, Polisi Tetapkan Mahasiswi ITB sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/525/2923205/mahasiswa-jadi-joki-cpns-itb-bakal-berikan-sanksi-sesuai-aturan-bbWR3HoEjP.jpg
Mahasiswa Jadi Joki CPNS, ITB Bakal Berikan Sanksi Sesuai Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/340/2922313/polisi-kejar-tiga-mahasiswa-itb-yang-terlibat-joki-cpns-kejaksaan-di-lampung-GOj2QDBjsW.jpg
Polisi Kejar Tiga Mahasiswa ITB yang Terlibat Joki CPNS Kejaksaan di Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement