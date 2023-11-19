Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mahasiswa Jadi Joki CPNS, ITB Bakal Berikan Sanksi Sesuai Aturan

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |15:09 WIB
Mahasiswa Jadi Joki CPNS, ITB Bakal Berikan Sanksi Sesuai Aturan
Ilustrasi seleksi CPNS (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Rektorat Institut Teknologi Bandung (ITB) akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan mahasiswa, jika kasus perjokian yang diduga dilakukan mahasiswa ITB terbukti adanya.

Direktur Kemahasiswaan ITB Prasetyo Adhitama mengatakan, apabila terdapat dugaan kesalahan mahasiswa terhadap nilai nilai yang berlaku, proses penanganannya berdasarkan aturan. Penerapan aturan akan dilakukan dengan terlebih dahulu menelaah secara menyeluruh terkait dugaan adanya pihak yang mengerjakan ujian untuk pihak lain.

"Perjokian adalah tindakan yang tidak sesuai dengan karakter kecendekiawanan, ITB sangat menyesalkan tindakan tersebut, siapapun pelakunya,” katanya.

ITB kini sedang menelusuri informasi lebih jauh kepada pihak terkait. Mengenai bagaimana dan mengapa peristiwa ini bisa terjadi, untuk selanjutnya memproses secara internal sesuai peraturan akademik dan Kemahasiswaan ITB.

“Untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi di kemudian hari, ITB pun akan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai nilai nilai akademik. Terkait hal ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan karakter, baik di dalam proses perkuliahan maupun kegiatan kegiatan ekstra kurikuler. Agar mahasiswa benar benar menjiwai dan melaksanakan nilai-nilai akademik,” tuturnya.

Nilai nilai relevan dengan kehidupan saat ini untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. ITB berkomitmen terus menerapkan nilai-nilai tersebut kepada seluruh mahasiswa untuk meraih prestasi yang diridhoi Tuhan.

(Arief Setyadi )

      
