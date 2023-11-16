Joki CPNS Kejaksaan di Lampung Ditangkap, Ternyata Pelakunya Anak Pejabat Daerah

BANDARLAMPUNG - Kejati Lampung menangkap seorang joki saat pelaksanaan Tes SKD CPNS Kejaksaan 2023 berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT), yang dilaksanakan di Gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung, Senin 13 November 2023.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan membenarkan adanya peristiwa penangkapan joki tersebut.

Ricky menyebut, joki ini terungkap saat Tim PAM SDO Intelijen Kejati Lampung bersama panitia pengawas tes menemukan kejanggalan pada salah seorang peserta.

"Jadi saat peserta tersebut akan melakukan registrasi pengambilan PIN, pada aplikasi ditemukan terjadi ketidakcocokan wajah asli dengan foto pada data aplikasi," ujar Ricky.

Ricky mengungkapkan, pelaku joki yang merupakan wanita berinisial RT (20) itu diamankan oleh Tim PAM SDO Intelijen Kejati Lampung di lokasi sekitar pelaksanaan tes pada pukul 15.00 WIB.

Dan ternyata, pelaku merupakan mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial RDS (20), yang merupakan anak seorang pejabat di Pemerintahan Provinsi Lampung.