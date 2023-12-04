Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacok Pelajar SMK hingga Tewas, Tiga Remaja di Bogor Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |02:30 WIB
Bacok Pelajar SMK hingga Tewas, Tiga Remaja di Bogor Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap tiga pelaku yang terlibat pembacokan terhdap pelajar SMK berinisial MBS hingga meninggal dunia di kawasan Pasar Ciampea, Kabupaten Bogor. Saat ini, ketiga pelaku masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi.

"Berhasil mengamankan para pelaku pembunuhan dari hasil keterangan para saksi di lokasi TKP dan penelitian CCTV di seputaran Jalan Raya Pasar Ciampea para pelaku ditangkap dirumahnya masing-masing," kata Kapolsek Ciampea Kompol Suminto dalam keterangannya, Minggu (3/12/203).

Adapun ketiga pelaku masing-masing berinisial AFH (18), MAR (16) dan DDD (17). Mereka memiliki peran yang berbeda dalam aksi pembacokan tersebut.

"AFH diamankan di Pamijahan, MAR pelaku utama yang mengaku dan terbukti membacok korban dan DDD yang ikut serta berboncengan," jelasnya

Barang bukti yang turut berhasil diamankan adalah berupa celurit dan motor yang digunakan para pelaku. Motif dari pembacokan tersebut para pelaku sengaja mencari lawan sekolah lain untuk aksi jagoan.

"Atas perbuatannya pelaku akan kita kenakan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Pasal 70 No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terkait penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, pelaku diancam pidana penjara di atas 5 tahun," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
