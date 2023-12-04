Advertisement
HOME NEWS JABAR

Siti Atikoh Ganjar Sebut UMKM Indonesia Siap Go Internasional

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |21:29 WIB
Siti Atikoh Ganjar Sebut UMKM Indonesia Siap Go Internasional
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok MPI/Devi)
BANDUNG - Siti Atikoh Ganjar mengunjungi UMKM di Bandung kala memulai kampanye pertamanya di Jawa Barat, Senin (4/12/2023). Menurutnya, produk UMKM di Indonesia ini sudah semakin berkualitas. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, produk UMKM Indonesia bisa go internasional.

“Saya mengamati produk yang ada di Bandung Barat ini potensinya luar biasa. Yang pertama itu olahan-olahan makanan. Dari sisi kemasannya itu sudah ada informasi secara terperinci. Produknya dibikin kapan, susunan kontennya apa saja di dalamnya, bahan bakunya,” ucap Siti Atikoh Ganjar.

Tidak hanya itu saja, ibunda Ganjar Alam ini juga memuji produk stevia yang sudah mulai dijajakan UMKM di Bandung.

“Di sini saya juga lihat ada yang inovatif, salah satunya pengganti gula, stevia. Stevia itu 1:500. Jadi 1 sendok stevia sama dengan 500 gram kalori gula pasir,” tutur Siti Atikoh Ganjar.

Alasan dirinya sangat takjub pada produk stevia ini karena gula di Indonesia masih sering berasal dari import.

“Untuk gula ini kan kita masih banyak tergantung sama import. Sementara untuk di Indonesia sendiri salah satunya Jawa Tengah kita sudah kembangkan hasil stevia. Ini kalau diplah terus bisa menjadi substitut dengan gula,” kata Siti Atikoh.

Tidak hanya itu saja, Atikoh juga menyebutkan produk kopi Indonesia juga bisa go internasional. Baik kopi robusta maupin arabica, keduanya memiliki nilai jual yang tinggi.

UMKM Siti Atikoh Ganjar Pranowo
