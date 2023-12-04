Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Safari Politik di Jawa Barat, Siti Atikoh Ganjar Bertemu Pelaku UMKM Bandung Barat

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:25 WIB
Safari Politik di Jawa Barat, Siti Atikoh Ganjar Bertemu Pelaku UMKM Bandung Barat
A
A
A

BANDUNG BARAT - Istri calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menggelar pertemuan dengan Pelaku UMKM dan Komunitas Perempuan KBB di Gedung BHS Cimareme, Ngamprah, Bandung Barat, Senin (4/12/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Atikoh hadir di acara itu didampingi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Wiryanti Sukamdani.

Dia tampak disambut oleh ratusan Ibu-ibu pelaku UMKM dan Komunitas Perempuan KBB. Para ibu-ibu pun berebut untuk berfoto dan salaman dengan Atikoh.

Acara pertemuan itu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya serta sambutan-sambutan dari perwakilan komunitas dan Atikoh.

Nampak di sisi kiri Gedung BHS, berjejer stan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Mereka menjajakan aneka makanan ringan hingga kerajinan tangan.

Adapula, salah satu pelaku UMKM yang membuat inovasi minuman manis dengan rendah kadar gula.

Salah satu pelaku UMKM, Dila (32) pun turut merasakan manfaat dari kegiatan Atikoh tersebut. Dimana, stan makanan Dimsum yang dijualnya laris manis.

Dila pun mengungkapkan, bahwa usaha rumahan yang dirintisnya sejak awal tahun 2023 ini mulai berkembang perlahan. Apalagi, kini dirinya bisa menjual dimsum lewat online.

"Ini usaha bikin sendiri. Awalnya jualan di rumah, tapi banyak yang beli lewat online juga, sama paling acara dan event yang sering undang," kata Dila saat ditemui di lapak jualannya.

Tentu, usaha yang dirintisnya ini bukan tanpa kendala. Terlebih, dia merasakan harga bahan pokok pembutanan dimsum yanh kerap naik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement