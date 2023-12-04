Safari Politik di Jawa Barat, Siti Atikoh Ganjar Bertemu Pelaku UMKM Bandung Barat

BANDUNG BARAT - Istri calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menggelar pertemuan dengan Pelaku UMKM dan Komunitas Perempuan KBB di Gedung BHS Cimareme, Ngamprah, Bandung Barat, Senin (4/12/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Atikoh hadir di acara itu didampingi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Wiryanti Sukamdani.

Dia tampak disambut oleh ratusan Ibu-ibu pelaku UMKM dan Komunitas Perempuan KBB. Para ibu-ibu pun berebut untuk berfoto dan salaman dengan Atikoh.

Acara pertemuan itu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya serta sambutan-sambutan dari perwakilan komunitas dan Atikoh.

Nampak di sisi kiri Gedung BHS, berjejer stan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Mereka menjajakan aneka makanan ringan hingga kerajinan tangan.

Adapula, salah satu pelaku UMKM yang membuat inovasi minuman manis dengan rendah kadar gula.

Salah satu pelaku UMKM, Dila (32) pun turut merasakan manfaat dari kegiatan Atikoh tersebut. Dimana, stan makanan Dimsum yang dijualnya laris manis.

Dila pun mengungkapkan, bahwa usaha rumahan yang dirintisnya sejak awal tahun 2023 ini mulai berkembang perlahan. Apalagi, kini dirinya bisa menjual dimsum lewat online.

"Ini usaha bikin sendiri. Awalnya jualan di rumah, tapi banyak yang beli lewat online juga, sama paling acara dan event yang sering undang," kata Dila saat ditemui di lapak jualannya.

Tentu, usaha yang dirintisnya ini bukan tanpa kendala. Terlebih, dia merasakan harga bahan pokok pembutanan dimsum yanh kerap naik.