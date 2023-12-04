Advertisement
HOME NEWS JABAR

Diskusi dengan Emak-Emak Pengajian, Atikoh Ganjar: Sudah Bilang I Love You ke Suami Belum?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:08 WIB
Diskusi dengan Emak-Emak Pengajian, Atikoh Ganjar: Sudah Bilang <i>I Love You</i> ke Suami Belum?
Siti Atikoh bahas keluarga dengan emak-emak/Foto: Istimewa
A
A
A

 

CIANJUR - Keluarga calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh selalu terlihat harmonis dan manis di hadapan masyarakat. Sebagai calon kbu negara, Siti Atikoh pun ingin seluruh keluarga di Indonesia memiliki keharmonisan seperti dirinya dan Ganjar Pranowo. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Siti Atikoh memberikan bocoran kunci harmonisnya yakni dengan mengucapkan ‘I love you’ pada suami.

Siti Atikoh menjelaskan, peran istri bisa menciptakan surga dalam rumah tangga. Salah satu caranya yakni dengan menunjukkan kasih sayang, bahkan lewat upaya kecil sekalipun seperti ‘I love you’.

 BACA JUGA:

"Kenapa saya ini ingin mendiskusikan masalah pernikahan? Karena kita perempuan itu bisa menciptakan surga di rumah tangga. Surga di dunia itu ya di rumah, kalau kita bisa saling asah asuh asih, saling mencintai menerima perbedaan," kata Atikoh di hadapan para ibu-ibu atau emak-emak pengajian saat melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Gelar, Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (4/12/2023).

"Nah yang ingin saya tanyakan hari ini, Tadi pagi datang ke pengajian ini, pamitnya gimana? Sudah bilang ‘I love you’ gak hari ini, aku sayang sama suami? Kalau di sini panggilnya apa? Kang ya? Apalagi kalau panggilnya Ayang itu lebih bagus," tuturnya lagi.

 BACA JUGA:

Menurut Siti Atikoh, kata i love u merupakan kata yang sangat sederhana dan bisa diucapkan oleh banyak orang. Jadi, usahakan untuk mengucapkan kata tersebut pada suami setiap harinya. Sebab, walaupun sederhana dapat menyejukkan hati.

"Jadi bahasa sederhana tetapi menyejukkan sekali untuk suami dan istri. Dan juga mencintai itu juga bentuk apresiasi, menghargai kehadiran dari pasangan hidup," ucap Siti Atikoh.

Tidak hanya itu saja, melalui kesempatan ini, Siti Atikoh menyampaikan tentang peran lelaki dan perempuan di dalam rumah tangga.

Halaman:
1 2
      
