Main Badminton Bersama Warga Makassar, Alam Ganjar Disemangati Ibu-Ibu

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar datang menyambangi warga Makassar untuk berolah raga bersama masyarakat di Jalan Taman Sudiang Indah, Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (4/12/2023) sore.

Saat kedatangannya, Alam disambut dan disapa oleh sejumlah warga yang menghampiri dirinya, warga mengaku senang dan bangga bisa bertemu Alam Ganjar.

BACA JUGA:

Pada kesempatan pertama, Alam diajak untuk bermain cabang olah raga bola voli. Alam tampak enjoy dan menyatu dengan warga. Terlihat pria berpostur 180 cm tersebut tampak cekatan bermain bersama.

Setelah bermain bola voli, Alam lantas diajak untuk bermain cabang olah raga bulu tangkis bersama warga lainnya. Terdengar suara sorakan 'Mas Alam! Mas Alam! Mas Alam!' dari ibu-ibu yang turut serta hadir memberikan dukungan untuk Alam, 'Ayo Mas Alam!'.

BACA JUGA:

Alam merespon dukungan dari warga, dirinya tampak senang berkunjung dan berolah raga bersama.

"Luar biasa, asyik banget, antusiasmenya mantap, semuanya menyoraki, ngajak bermain," kata Putra Tunggal Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh.

Alam pun memberikan pesan untuk tetap menjaga kebersamaan warga tersebut. Sebab, dirinya menilai aktifitas tersebut sudah jarang ditemuinya di kota-kota besar.