Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Main Badminton Bersama Warga Makassar, Alam Ganjar Disemangati Ibu-Ibu

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:00 WIB
Main Badminton Bersama Warga Makassar, Alam Ganjar Disemangati Ibu-Ibu
Alam Ganjar main badminton disemangati ibu-ibu/Foto: MPI
A
A
A

 

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar datang menyambangi warga Makassar untuk berolah raga bersama masyarakat di Jalan Taman Sudiang Indah, Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (4/12/2023) sore.

Saat kedatangannya, Alam disambut dan disapa oleh sejumlah warga yang menghampiri dirinya, warga mengaku senang dan bangga bisa bertemu Alam Ganjar.

 BACA JUGA:

Pada kesempatan pertama, Alam diajak untuk bermain cabang olah raga bola voli. Alam tampak enjoy dan menyatu dengan warga. Terlihat pria berpostur 180 cm tersebut tampak cekatan bermain bersama.

Setelah bermain bola voli, Alam lantas diajak untuk bermain cabang olah raga bulu tangkis bersama warga lainnya. Terdengar suara sorakan 'Mas Alam! Mas Alam! Mas Alam!' dari ibu-ibu yang turut serta hadir memberikan dukungan untuk Alam, 'Ayo Mas Alam!'.

 BACA JUGA:

Alam merespon dukungan dari warga, dirinya tampak senang berkunjung dan berolah raga bersama.

"Luar biasa, asyik banget, antusiasmenya mantap, semuanya menyoraki, ngajak bermain," kata Putra Tunggal Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh.

Alam pun memberikan pesan untuk tetap menjaga kebersamaan warga tersebut. Sebab, dirinya menilai aktifitas tersebut sudah jarang ditemuinya di kota-kota besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement