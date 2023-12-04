Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mitigasi Bencana, Ganjar Bakal Edukasi Warga Terkait Early Warning System

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |18:54 WIB
Mitigasi Bencana, Ganjar Bakal Edukasi Warga Terkait <i>Early Warning System</i>
Ganjar akan kuatkan mitigasi bencana/Foto: MPI
DONGGALA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku telah menyiapkan skema mitigasi bencana bila terpilih menjadi Presiden 2024. Salah satunya terkait dengan early warning system.

Ganjar menjelaskan, ia akan mengerahkan lembaga negara terkait seperti BNPB hingga BPBD untuk mengedukasi masyarakat terkait mitigasi bencana. Dia pun berencana akan melibatkan para relawan dalam kegiatan tersebut.

 BACA JUGA:

"Kalau masyarakat sudah teredukasi, mereka biasanya punya early warning system yang punya karakter lokal, sehingga kalau terjadi sesuatu mereka bisa menangani dan menyelamatkan diri sendiri," katanya saat ditemui di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

