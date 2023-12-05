Kisah Mencekam Tragedi Terbakarnya Mal Klender 1998 hingga merenggut Banyak Korban Jiwa

JAKARTA - Kisah mencekam tragedi terbakarnya Mal Klender 1998 hingga merenggut banyak korban jiwa. Peristiwa itu menimbulkan kerusuhan besar yang dilatarbelakangi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan berusaha untuk menggulingkan Soeharto dari kursi kepresidenan.

Tragedi tersebut berimbas pada peristiwa-peristiwa lain, salah satunya adalah terjadinya penjarahan di berbagai pusat perbelanjaan. Penjarahan paling parah terjadi di Yogya Plaza yang berlokasi di kawasan Klender, Jakarta Pusat.

Berikut ini kisah mencekam tragedi terbakarnya Mal Klender 1998 hingga merenggut banyak korban jiwa:

Sebelum peristiwa yang terjadi pada 15 Mei 1998 inil, Yogya Plaza atau yang sekarang dikenal dengan Citra Plaza Klender merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang cukup lengkap.

Sejumlah saksi menuturkan, penjarahan yang terjadi pada mal tersebut bermula dari beberapa pria yang menjadi provokator. Mereka menyuruh massa untuk masuk ke dalam mal dan mengambil berbagai macam barang.

Tidak hanya melakukan penjarahan, massa juga melempari pertokoan sembari mengajukan jari dan teriakan provokatif. Warga yang berada di dalam mal pun segera berhamburan keluar.