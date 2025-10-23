Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |19:22 WIB
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
A
A
A

JAKARTA -Polisi menggelar rekonstruksi kasus seorang istri, HZ (33) memotong kelamin suaminya, NI (35) di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kejadian sadis tersebut gara-gara pelaku terbakar api cemburu.

Kanit Reskrim Polsek Kebon Jeruk, AKP Ganda Sibarani mengatakan, kasus itu terkuak saat polisi menerima laporan dari keluarga korban atas peristiwa yang dialami korban.

Polisi menuju ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan, hasilnya benar korban berada di rumah sakit tengah menjalani perawatan medis dengan kondisi kelaminnya terputus.

Namun kata dia, setelah menjalani perawatan medis di RSCM, Jakarta Pusat, nyawa korban tak terselamatkan.

"Dalam penanganan dokter selama 23 hari korban dinyatakan meninggal dunia. Pelaku istri korban, sudah diamankan, dilakukan penyidikan dan penahanan,”katanya pada wartawan, Kamis (23/10/2025).

“Motifnya ini pelaku melihat isi chat handphone korban (dengan wanita lain) lalu dia cemburu,” tandasnya.

Rekonstruksi  dilakukan di lokasi kejadian, dimana pelaku juga dihadirkan untuk memeragakan adegan pemotongan kelamin suaminya itu.

Pelaku tampak mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Sebanyak 25 adegan pun diperagakan mamah muda tersebut dalam rekonstruksi.

 

