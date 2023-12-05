Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Strategi BRI Tingkatkan Porsi Dana Murah

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |19:52 WIB
Strategi BRI Tingkatkan Porsi Dana Murah
Foto: Dok BRI
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI membagikan strategi dalam meningkatkan porsi dana murah dan digitalisasi pada operasional bisnisnya. Peningkatan dana murah berdampak kepada semakin baiknya rasio efisiensi perseroan.

Hal tersebut tercermin dari rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan CIR (Cost to Income Ratio) yang secara konsisten semakin membaik.

“Rasio BOPO membaik dari semula 68,36% menjadi 68,07% dan CIR membaik dari semula 42,55% menjadi 41,28%,” kata Direktur Utama BRI Sunarso pada Public Expose Live 2023, pada Selasa (5/12/2023).

Kemampuan BRI untuk tumbuh dengan sustain juga didukung dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. Hal tersebut tercermin dari rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) Bank yang terjaga dilevel 87,76% dan CAR (Capital Adequacy Ratio) sebesar 27,48% atau jauh di atas ketentuan regulator.

“Strategi BRI untuk tumbuh secara berkelanjutan ada dua. Strategi pertama, adalah menaikkelaskan nasabah eksisting dengan berbagai program-program pemberdayaan dan pendampingan. Strategi kedua adalah mencari sumber pertumbuhan baru, atau menyasar segmen ultra mikro melalui Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PNM (Permodalan Nasional Madani) dan Pegadaian,” ujar Sunarso.

Setelah 2 tahun terbentuk, Holding Ultra Mikro telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Hingga akhir September 2023, Holding UMi telah berhasil mengintegrasikan lebih dari 37,3 juta nasabah peminjam, atau tumbuh sekitar 17,3% yoy dengan outstanding kredit dan pembiayaan mencapai Rp614,9 triliun, atau tumbuh 9,5% secara yoy.

(Fitria Dwi Astuti )

      
