Ganjar Pranowo Sebut Kelangkaan BBM Terjadi di Banyak Daerah, Ini Penyebabnya

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) yang diusung oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo mendapatkan keluhan warga ketika blusukan ke Pasar Baru di Klandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, (5/12/2023). Keluhan tersebut yakni soal antrean pengisian BBM di SPBU.

Capres nomor urut 3 tersebut mengatakan permasalahan itu memang terjadi di daerah lainnya di Indonesia. Kata dia seperti di Papua hingga di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kemarin kami melihat di Papua (keluhan antrean BBM). Saya melihat pemandangan yang sama di NTT kemarin kami melihat dan hari ini di Balikpapan," ujarnya.

Ganjar pun heran soal kelangkaan B di Balikpapan yang notabene daerah penghasil minyak. Oleh sebab itu, kata Ganjar permasalahan ini harus menjadi perhatian.

"Maka rasanya kembali lagi distribusinya, stoknya, kebutuhannya, harus menjadi perhatian," ucapnya.

"Kita yang punya potensi di bidang ini, Pertamina, kemudian pemerintah daerah, penting merespons ini agar kepentingan masyarakat wabilkhusus tukang ojek bisa mendapatkan," tandas Ganjar.

Sebelumnya diberitakan, Keluhan tersebut disampaikan oleh seorang pengemudi ojek, Muhammad Rahib (50). Dia mengeluh antrean panjang yang kerap kali terjadi di Balikpapan.