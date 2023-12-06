Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kritisi soal Pengendalian Harga Sembako, Ganjar: Ada Dua Faktor yang Harus Dikerjakan

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |01:21 WIB
Kritisi soal Pengendalian Harga Sembako, Ganjar: Ada Dua Faktor yang Harus Dikerjakan
Ganjar di pasar/Foto: ist
A
A
A

 

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo mengatakan ada dua faktor yang harus dikerjakan pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok. Hal itu disampaikan saat berdiskusi dengan pedagang di pasar di Pasar Baru, Klandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12/2023).

Faktor pertama yakni, stabilisasi dari sisi produksi, memanfaatkan data. Kata Ganjar, dirinya telah berkali-kali menyampaikan kepada Pemerintah bahwa data pertanian sangat penting.

 BACA JUGA:

"Data lahan, berapa petani kita, komoditas ada di mana, dan sebagainya," kata Ganjar.

"Kedua, bagaimana mekanisasi dilakukan dan teknologi dimasukkan sehingga produktivitasnya bisa maksimal," tambahnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya diberitakan, dalam diskusinya, Capres nomor urut 3 ini, menegaskan bahwa negara wajib hadir mengendalikan harga bahan pokok. Apalagi, saat ini harga bahan pokok sudah mulai mengalami kenaikan.

"Saya ulangi, Bulog harus mengambil alih kembali," kata Ganjar.

Menurutnya, sistem saat ini sangat liberal. Sebab, harga lebih dominan dikendalikan oleh pasar.

