HOME NEWS NUSANTARA

Diskusi dengan Pedagang Balikpapan, Ganjar: Bulog Harus Ambil Alih Pendalian Harga Bapok

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |01:16 WIB
Diskusi dengan Pedagang Balikpapan, Ganjar: Bulog Harus Ambil Alih Pendalian Harga Bapok
Ganjar Pranowo/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo menyambangi dan berdiskusi dengan para pedagang di Pasar Baru, Klandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12/2023).

Dalam diskusinya, Capres nomor urut 3 ini, menegaskan bahwa negara wajib hadir mengendalikan harga bahan pokok. Apalagi, saat ini harga bahan pokok sudah mulai mengalami kenaikan.

 BACA JUGA:

"Saya ulangi, Bulog harus mengambil alih kembali," kata Ganjar.

Menurutnya, sistem saat ini sangat liberal. Sebab, harga lebih dominan dikendalikan oleh pasar.

 BACA JUGA:

"Sekarang (harus) kembali dikuasai oleh negara dan pemerintah harus mengendalikan," ucapnya.

Sebelumnya, masyarakat Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menyambut antusias kedatangan Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo. Diketahui, Ganjar dijadwalkan berkampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur, hari ini, Selasa (5/12/2023).

Setibanya di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Capres yang didukung Partai Perindo ini langsung diberikan slayer manik-manik khas Kalimantan Timur sebagai bentuk selama datang.

Halaman:
1 2
      
