HOME NEWS JABAR

Singgung Kehebatan Perempuan, Atikoh: Kita Itu Tangguh, Kuat, Tidak Mudah Goyah

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |01:00 WIB
Singgung Kehebatan Perempuan, Atikoh: Kita Itu Tangguh, Kuat, Tidak Mudah Goyah
Siti Atikoh/Foto: Istimewa
CIAMIS - Istri Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menyambangi satri dan ibu-ibu di Kabupaten Ciamis, Selasa, (5/12/2024). Di momen itu, Atikoh menyampaikan pesan tentang kehebatan perempuan dalam membangun peradaban.

Atikoh pun mencontohkan Sayyidah Nafisah, seorang ulama perempuan menjadi salah satu guru dari Imam Syafi'i. Hal ini menunjukkan bahwa sejak jaman dulu perempuan sudah membangun peradaban luar biasa.

"Kita itu perempuan tangguh, kuat, tidak mudah goyah, itu yang penting dalam memperjuangkan kebenaran untuk kemaslahatan umat. Kita akan terus bersama-sama agar Indonesia semakin berjaya," tegas Atikoh dalam sambutannya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bangunsirna.

Dukungan ibu-ibu di Ciamis ini pun menambah energi bagi Atikoh. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan apresiasi atas kekompakan dari para ibu-ibu tersebut.

"Luarbiasa sekali, ini tambahan energi bagi saya tentu saja dan insyaAllah buat Mas Ganjar dan Pak Mahfud," ungkap Atikoh ditemui usai acara.

Atikoh menyampaikan apresiasi pada warga Ciamis dan secara umum di Jawa Barat yang telah antusias menyambut selama Ia bersafari politik.

"Terlihat sekali kekompakan masyarakat untuk mendukung Mas Ganjar ya, dari seluruh elemen dan ini juga disupport oleh yang di lingkungan di daerah lainnya tidak hanya di Ciamis saja," tegasnya.

Atikoh berpesan pada ibu-ibu di Jawa Barat agar tetap kompak dan rampak barisan. Khususnya untuk mengawal kemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

"Untuk ibu-ibu tetep tangguh, tetep semangat, kita pokoknya harus bahu-membahu bergotongroyong untuk kebaikan," tandasnya.

