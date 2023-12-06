Ibu-Ibu di Ciamis Dukung Ganjar-Mahfud: Siapa Presiden Kita? Ganjar Pranowo!

CIAMIS - Para ibu-ibu di Ciamis memastikan dukungannya terhadap Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Hal itu disampaikan saat istri Ganjar, Siti Atikoh Supriyanti bertemu dengan ibu-ibu tersebut di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bangunsirna, Selasa (5/12/2023).

Mulanya, Pimpinan ponpes Miftakhul Ulum, KH Arief Ismail Chowas menyampaikan selamat datang kepada Atikoh. Dia pun menyatakan bahwa para ibu di daerahnya satu suara mendukung pasangan Ganjar-Mahfud.

