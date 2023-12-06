Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo: Lokalitas Budaya Tidak Boleh Diabaikan

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |00:49 WIB
Ganjar Pranowo: Lokalitas Budaya Tidak Boleh Diabaikan
Ganjar Pranowo kenakan baju adat dayak/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BALIKPAPAN - Calon Presiden yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo mengajak tokoh adat, masyarakat dan agama untuk merawat dan mengawal ke-Indonesiaan. Hal itu disampaikan usai di dapuk menjadi warga kehormatan suku Dayak Kenyah di salah satu hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12/2023).

"Lokalitas budaya tidak boleh diabaikan. Karena di sana banyak nilai kearifan," ujarnya di hadapan ratusan masyarakat suku Dayak, Tokoh agama dan tokoh masyarakat.

 BACA JUGA:

Dalam kegiatan itu, Ganjar didapuk oleh Ketua Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur, Ajang Kedung. Hal itu sebagai bentuk penghormatan masyarakat adat Dayak Kenyah kepada Capres nomor urut tiga tersebut.

"Saya senang sekali membangun Indonesia tanpa meninggalkan budaya. Ini peristiwa yang begitu penting. Kalau kata Bung Karno, kita punya kepribadian dalam kebudayaan, maka jangan ditinggalkan," tegasnya.

 BACA JUGA:

Ganjar Pranowo mengaku sangat senang dan terharu dengan penyematan tersebut. Prosesi penyematan tersebut menunjukan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa.

"Pendiri bangsa saat itu berpikir bahwa bhineka tunggal ika. Semua mesti dipersatukan, untuk sama-sama sejahtera. Lalu saling menghormati suku dan ras serta agama. Maka saya sampaikan terima kasih," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar didapuk menjadi warga kehormatan oleh Suku Adat Dayak Kalimantan Timur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement