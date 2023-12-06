Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BBM Langka di Mana - Mana, Ganjar Pranowo: Harusnya Situasi Darurat

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |04:14 WIB
BBM Langka di Mana - Mana, Ganjar Pranowo: Harusnya Situasi Darurat
Ganjar Pranowo/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BALIKPAPAN - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Pemerintah seharusnya memasukkan kelangkaan BBM ke dalam situasi darurat. Sebab, hal tersebut terjadi di mana-mana.

Sebagai contoh ketika Ganjar memulai kampanyenya pada hari pertama di Merauke, Papua Selatan, 28 November 2024. Hingga dirinya berkampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, (5/12/2023).

 BACA JUGA:

"Ya sama sebenarnya, kita melihat distribusinya bermasalah, maka kita juga musti membereskan itu," ujar Ganjar.

Ganjar menduga kelangkaan BBM ini terjadi karena produksi yang tidak mencukupi. Oleh sebab, menurutnya Pemerintah harus segera mengambil tindakan alternatif.

 BACA JUGA:

"Tapi kalau kita melihat kondisi ini, mestinya sudah masuk ke dalam sebuah kedaruratan," tambah Ganjar.

Capres nomor urut tiga ini menuturkan bahwa Pemerintah juga seharusnya melakukan intervensi atas kelangkaan BBM.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement