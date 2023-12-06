Siti Atikoh Temui Ratusan Pelaku UMKM, Dorong Industri Kreatif Yogya Mendunia

YOGYAKARTA - Istri Calon Presiden (Capres) 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menemui ratusan pelaku UMKM dan industri kreatif di Yogyakarta, Rabu (6/12/2023).

Menurut Atikoh, industri kreatif di Yogyakarta tak perlu diragukan sebab kental seni-budayanya di masyarakat.

Hal itu disampaikan Atikoh usai berkunjung ke Jogja T-Shirt di Jalan Gamping, Sleman. Atikoh melihat langsung proses pembuatan produk kaos yang dijual sebagai oleh-oleh dengan desain yang unik dan menarik. Bahkan, Atikoh pun sempat belajar proses menyablon.

Ia didampingi sang pemilik, Sugianto dan keluarga serta sejumlah kader PDI Perjuangan dan dipandu berkeliling melihat toko dan produk lain yang dijual di Jogja T-Shirt. Kemudian, Atikoh menemui ratusan pelaku usaha yang telah menanti di aula.

"Kalau kita bicara industri kreatif Jogja punya potensi yang luar biasa ditunjang oleh pariwisata yang begitu potensial," kata Atikoh.

Ia pun mencontohkan produk Jogja T-Shirt yang sebenarnya sederhana, namun mampu tampil maksimal dengan desain yang apik dan mengangkat kearifan lokal.

"Itu yang perlu dipertahankan dan pemiliknya sudah punya hak paten," ujarnya.