Jika Terpilih sebagai Presiden dan Harus Berkantor di IKN, Ganjar Pranowo: Harus!

BALIKPAPAN - Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo menegaskan jika dirinya terpilih sebagai Presiden RI pada 2024, dirinya berkomitmen akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Komitmen yang disampaikannya adalah penegasan oleh Ganjar untuk melanjutkan pembangunan IKN.

"Harus! (Jika terpilih dan berkantor di IKN)," tegas Ganjar di lokasi, Kamis (7/12/2023).

Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu menyampaikan hal tersebut saat tengah mengunjungi Menara Pandang IKN di Penajem Paser Utara. Di hamparan pemandangan proyek pembangunan Istana Negara, Ganjar tegas mendukung keberlanjutan IKN ke depan.

"Dari presiden ke presiden (IKN Nusantara) belum berhasil dan sekarang sudah dimulai, maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik, agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana," ucap suami dari Siti Atiqoh itu.

Ganjar yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode itu, menuturkan IKN Nusantara dirancang menjadi kota masa depan dengan kecanggihan teknologi. Baginya, IKN adalah simbol visi pembangunan masa depan Indonesia, terutama wujud harapan akan kemajuan bangsa.

"Kecanggihan teknologinya sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat harus kita dengarkan, dan mudah-muadahan menjadi harapan Indonesia bersama-sama bahwa inilah kota masa depan yang di desain menjadi mimpi modernitas, kemajuan peradaban, sekaligus bagaimana kita bicara mewujudkan mimpi-mimpi anak bangsa," tegas Ganjar.

Sebelumnya, Saat mengunjungi titik 0 Kilometer di IKN, Capres yang diusung oleh partai Perindo tersebut menyampaikan komitmennya dengan tersirat sebagai sosok pelanjut IKN. Dia mengaku siap meneruskan program yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi.

"Saya ada di sini (menjadi capres) yang pertama (yang kampanye di IKN) untuk menunjukkan komitmen itu," kata Ganjar, Kamis (7/12/2023).

Bagi Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, IKN adalah konsep yang sudah lama disiapkan Pemerintah Indonesia bahkan sejak zaman Presiden Soekarno. Keberlanjutan pembangunan IKN, lanjut Ganjar, juga sebagai penegasan atas sikapnya yang konsisten dalam menentukan kebijakan.