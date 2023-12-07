Ganjar-Mahfud Tegaskan Komitmen Lanjutkan IKN

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Kamis (7/12/2023).

Dalam kunjungannya itu, Ganjar tampil mengenakan kemeja putih. Bahkan, Ganjar disambut oleh warga di sekitar IKN Nusantara. Dari dokumentasi yang diperoleh, para warga langsung menyambut capres yang didukung Partai Perindo itu. Bahkan, warga di sana berebut salaman hingga berswafoto dengan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Dengan ramah, Ganjar merespons baik keinginan warga. Sembari tersenyum, Ganjar menyalami dan berfoto bersama dengan warga di sana. Salah satunya, saat Ganjar di lokasi titik 0 IKN Nusantara.

BACA JUGA:

Kali pertama menginjakkan kaki di kawasan IKN, Ganjar memilih untuk mengunjungi Rumah Teknologi Nusantara. Bangunan yang berada di Kantor Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu diperuntukkan sebagai destinasi edukasi mengenai konsep perkembangan IKN.

Selanjutnya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menuju Titik Nol Nusantara IKN. Di sana, ia melihat pohon kepel (stelechocarpus burahol) yang ditanamnya. Pohon kepel merupakan penghasil buah kegemaran para putri keraton Jawa.

Perjalanan dilanjutkan ke Menara Pandang. Dari atas menara, Ganjar melihat proses pembangunan komplek pemerintahan. Terakhir, politikus berambut putih itu melihat secara dekat proses pembangunan Istana Negara IKN.

Komitmen Teruskan Pembangunan IKN Nusantara

Dalam kunjungannya itu, Ganjar juga menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Apalagi, proyek IKN Nusantara telah dikuatkan melalui peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:

"Ya untuk menunjukkan sebuah komitmen, saya orang yang konsisten tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak jaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan Ibu Kota," ujar Ganjar.

Komitmen Ganjar semakin kuat lantaran konsep pemindahan Ibu Kota sudah dirancang sejak Presiden ke-1 RI, Soekarno.

"Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana," terangnya.