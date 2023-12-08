Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pangeran Arab Saudi Tewas dalam Kecelakaan Pesawat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:41 WIB
Pangeran Arab Saudi Tewas dalam Kecelakaan Pesawat
Foto: Reuters.
A
A
A

RIYADH - Pangeran Arab Saudi Talal bin Abdulaziz bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud meninggal dunia pada usia 62 tahun, demikian diumumkan kerajaan pada Kamis, (7/12/2023). Laporan di media Arab mengklaim sang pangeran tewas dalam kecelakaan pesawat.

Istana kerajaan Saudi mengumumkan meninggalnya sang pangeran dalam sebuah pernyataan singkat, mengatakan bahwa shalat jenazah untuk mendiang kerajaan akan dilakukan di Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh. 

Pangeran Talal bin Abdulaziz adalah putra Pangeran Bandar dan cucu raja Saudi pertama, Raja Abdulaziz. Lahir pada 1961, ia adalah seorang letnan kolonel di Angkatan Udara Kerajaan Saudi dan menjabat sebagai asisten kepala intelijen di GIP, badan intelijen Saudi, dari 2004 hingga 2012, menurut laporan RT.

Meskipun pernyataan istana tidak mengungkapkan penyebab kematiannya, outlet berita Lebanon Al Mashhad melaporkan bahwa sang pangeran meninggal ketika jet tempur F-15 miliknya jatuh saat latihan dengan angkatan udara pada Kamis pagi.

(Rahman Asmardika)

      
