Dubes India untuk Qatar Temui 8 Mantan Perwira AL yang Dijatuhi Hukuman Mati

QATAR – Duta Besar (Dubes) India untuk Qatar telah bertemu dengan delapan mantan perwira angkatan laut yang telah dijatuhi hukuman mati di Qatar atas tuduhan yang tidak ditentukan.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa diplomat tersebut bertemu dengan para pria tersebut di penjara pada 3 Desember lalu.

Dia menambahkan bahwa pengadilan di Qatar telah mengadakan dua sidang mengenai banding yang diajukan oleh India terhadap putusan tersebut dan sidang ketiga akan segera diadakan.

Pengadilan Tingkat Pertama Qatar menjatuhkan hukuman mati pada orang-orang tersebut pada Oktober lalu.

Dikutip BBC, India saat itu mengatakan bahwa mereka “sangat terkejut” dan akan menjajaki semua pilihan hukum.

Perintah pengadilan belum diumumkan dan kedua negara belum mengungkapkan tuduhan spesifik terhadap pria tersebut. Financial Times melaporkan, mengutip seseorang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui kasus tersebut, bahwa orang-orang tersebut "dituduh melakukan kegiatan mata-mata untuk Israel".

Arindam Bagchi, juru bicara Kementerian Luar Negeri India, mengatakan dalam sebuah pengarahan pada Kamis (7/12/2023) bahwa perintah pengadilan bersifat “rahasia” dan hanya dibagikan kepada tim hukum. Dia juga meminta masyarakat tidak terlibat dalam spekulasi mengingat sensitivitas kasus ini.