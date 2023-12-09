Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar-Mahfud Pegang 3 Janji di Depan Tuhan, Hukum dan Rakyat!

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |13:06 WIB
Ganjar-Mahfud Pegang 3 Janji di Depan Tuhan, Hukum dan Rakyat!
Mahfud MD sampaikan 3 janji di depan relawan Jawa Barat (Foto: MPI)
BANDUNG - Calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD mengungkap bahwa ia bersama dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo memiliki tiga prinsip utama atau tiga janji sebagai pasangan capres-cawapres.

"Ganjar-Mahfud memegang tiga prinsip utama atau tiga janji, pertama taat pada Tuhan, kedua patuh pada hukum, ketiga setia pada rakyat," kata Mahfud MD saat menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia 2023 bersama Sahabat Ganjar-Mahfud Jawa Barat di Hotel Grand Preanger Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023).

Capres dengan nomor urut 3 itu mengatakan, ia bersama Ganjar Pranowo juga mempunyai tiga hal yang ditekankan dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Pertama, Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk mengejar siapa pun yang berani mengambil hak rakyat, dan memakan uang rakyat. Kedua, Ganjar-Mahfud adalah peluru tak terkendali untuk melibas korupsi.

Kemudian, Mahfud mengungkap poin ketiga, yakni pasangan Ganjar-Mahfud merupakan capres-cawapres yang bersih dan berani.

"Karena kami bersih dan berani, koruptor pun ngeri," katanya.

Halaman:
1 2
      
