Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Video Warga Injak Alquran di Lebak, 2 Orang Ditangkap

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |10:57 WIB
Wanita injak Alquran di Lebak
A
A
A

LEBAK - Kapolres Lebak, AKBP Herfio Zaki, memberikan penjelasan terkait video viral dugaan penistaan agama yang terjadi di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak seorang perempuan diduga meminta seseorang melakukan sumpah dengan cara menginjak Alquran. Peristiwa tersebut memicu perhatian publik.

Menindaklanjuti hal itu, jajaran Polres Lebak melakukan penyelidikan. Polisi telah mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.

“Dua terduga sudah kami amankan di Polres Lebak dan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan,” ujar AKBP Herfio Zaki, Sabtu (11/4/2026).

Ia menyampaikan, pengamanan dilakukan berkat bantuan masyarakat serta jajaran Polsek Malingping dan Polsek Wanasalam.

Saat ini, lanjutnya, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui peran masing-masing pihak serta kronologi kejadian.

“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami minta masyarakat bersabar menunggu perkembangan selanjutnya,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement