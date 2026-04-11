Viral Video Warga Injak Alquran di Lebak, 2 Orang Ditangkap

LEBAK - Kapolres Lebak, AKBP Herfio Zaki, memberikan penjelasan terkait video viral dugaan penistaan agama yang terjadi di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak seorang perempuan diduga meminta seseorang melakukan sumpah dengan cara menginjak Alquran. Peristiwa tersebut memicu perhatian publik.

Menindaklanjuti hal itu, jajaran Polres Lebak melakukan penyelidikan. Polisi telah mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.

“Dua terduga sudah kami amankan di Polres Lebak dan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan,” ujar AKBP Herfio Zaki, Sabtu (11/4/2026).

Ia menyampaikan, pengamanan dilakukan berkat bantuan masyarakat serta jajaran Polsek Malingping dan Polsek Wanasalam.

Saat ini, lanjutnya, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui peran masing-masing pihak serta kronologi kejadian.

“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami minta masyarakat bersabar menunggu perkembangan selanjutnya,” katanya.