Viral Ibu dan Anak Ambil HP Tertinggal di Photobox, 1 Pelaku Ditangkap!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |12:54 WIB
JAKARTA - Polisi telah berhasil mengamakan 1 orang perempuan inisial YH (30) yang diduga mengambil handphone di sebuah Photobox kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

"Terkait kejadian handphone salah satu korban diambil di Photobox, itu sudah diamankan satu orang pelaku," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, satu orang yang diamankan di kawasan Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Saat ini, satu orang lainnya sedang dicari keberadaannya oleh polisi.

"Tinggal satu orang pelaku dalam pengejaran Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya," tutup Budi Hermanto.

Sebelumnya, video viral yang memperlihatkan ibu dan anak mengambil ponsel yang tertinggal di sebuah photobox di mal kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, viral di media sosial.

Dalam rekaman CCTV, keduanya tidak melaporkannya dan pergi begitu saja dari lokasi kejadian.

(Fahmi Firdaus )

