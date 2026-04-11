Heboh Dugaan Wanita Dipaksa Sumpah Injak Alquran di Lebak Picu Kecaman!

LEBAK - Sebuah video berdurasi kurang dari satu menit yang beredar luas di media sosial mengundang perhatian warga Kabupaten Lebak, Banten. Rekaman tersebut memperlihatkan dugaan tindakan tidak pantas, di mana seorang perempuan meminta perempuan lain melakukan sumpah dengan cara menginjak Alquran.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa itu terjadi di Kampung Polotot, Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping. Insiden tersebut diduga dipicu oleh hilangnya sejumlah barang berupa bedak dan minyak wangi di lokasi kejadian.

Dalam video yang beredar, terlihat seorang perempuan mengenakan kaus bergaris hitam putih diduga meminta korban, yang memakai daster bermotif cokelat, melakukan sumpah tersebut sebagai bentuk pembuktian.

Sejumlah sumber menyampaikan, perempuan yang diduga meminta sumpah tersebut merupakan pemilik usaha salon kecantikan setempat. Anggota DPRD Provinsi Banten, Musa Weliansyah, turut menyoroti kejadian itu. Ia mengecam keras tindakan yang dinilai telah melanggar norma agama.

“Peristiwa ini tidak bisa ditoleransi karena menyangkut hal yang sangat sensitif. Saya meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti secara serius,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).