Viral! Siswi SMP Dilecehkan Om-Om Genit di Parkiran Minimarket, Pelaku Nyaris Dikeroyok Pelajar

JAKARTA - Kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang siswi SMP berinisial C (13) di area parkir sebuah minimarket kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial (medsos).

Kapolsek Kalideres, Kompol Rihold, mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi.

Meski awalnya mengimbau orangtua korban untuk membuat laporan resmi, namun kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa menempuh jalur hukum lebih lanjut.

"Kepada masyarakat untuk selalu waspada dan segera melapor jika terjadi hal serupa melalui layanan Polisi Call Center 110, serta mengapresiasi pihak sekolah yang sigap dalam mencegah terjadinya kericuhan di lokasi kejadian," ujar Rihold, Jumat (10/4/2026).

Kejadian bermula saat korban hendak berbelanja di minimarket seberang SMA Yadika 3 usai pulang sekolah, Saat keluar dari toko, korban ditegur oleh pelaku berinisal KM (33) yang kemudian memegang lengan korban dengan maksud mengajak kenalan.

Merasa takut, korban segera pulang dan mengadu kepada orangtuanya. Setelah itu, orangtua korban yang emosi sempat mendatangi lokasi kejadian untuk mencari terlapor.