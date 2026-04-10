Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Siswi SMP Dilecehkan Om-Om Genit di Parkiran Minimarket, Pelaku Nyaris Dikeroyok Pelajar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |12:03 WIB
Viral! Siswi SMP Dilecehkan Om-Om Genit di Parkiran Minimarket, Pelaku Nyaris Dikeroyok Pelajar
Viral! Siswi SMP Dilecehkan Om-Om Genit di Parkiran Minimarket, Pelaku Nyaris Dikeroyok Pelajar
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang siswi SMP berinisial C (13) di area parkir sebuah minimarket kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial (medsos).

Kapolsek Kalideres, Kompol Rihold, mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi.

Meski awalnya mengimbau orangtua korban untuk membuat laporan resmi, namun kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa menempuh jalur hukum lebih lanjut.

"Kepada masyarakat untuk selalu waspada dan segera melapor jika terjadi hal serupa melalui layanan Polisi Call Center 110, serta mengapresiasi pihak sekolah yang sigap dalam mencegah terjadinya kericuhan di lokasi kejadian," ujar Rihold, Jumat (10/4/2026).

Kejadian bermula saat korban hendak berbelanja di minimarket seberang SMA Yadika 3 usai pulang sekolah, Saat keluar dari toko, korban ditegur oleh pelaku berinisal KM (33) yang kemudian memegang lengan korban dengan maksud mengajak kenalan.

Merasa takut, korban segera pulang dan mengadu kepada orangtuanya. Setelah itu, orangtua korban yang emosi sempat mendatangi lokasi kejadian untuk mencari terlapor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement