Viral Dosen Diduga Lecehkan Mahasiswi Cantik, Universitas Budi Luhur: Sudah Dinonaktifkan!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |01:00 WIB
Viral Dosen Diduga Lecehkan Mahasiswi Cantik, Universitas Budi Luhur: Sudah Dinonaktifkan!
Viral Dosen Diduga Lecehkan Mahasiswi Cantik, Universitas Budi Luhur: Sudah Dinonaktifkan!
JAKARTA - Universitas Budi Luhur menonaktifkan dosen berinisial Y yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya berinisial A. Rektor Universitas Budi Luhur, Agus Setyo Budi, menyebut terduga pelaku telah dinonaktifkan sejak 27 Februari 2026.

“Penonaktifan ini bertujuan agar proses investigasi berjalan objektif dan optimal. Selama masa tersebut, yang bersangkutan tidak menjalankan tugas akademik sama sekali,” kata Agus.

Namun, Agus menyebut bahwa status kepegawaian berada di bawah yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi, sehingga aspek administratif di luar tridharma menjadi kewenangan yayasan. 


Agus mengatakan, masa penonaktifan terduga pelaku akan berlangsung sesuai dengan perkembangan proses yang berjalan, termasuk kemungkinan tindak lanjut hukum.

Proses penanganan laporan telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari investigasi hingga pemberian rekomendasi kepada pelapor. Dalam kasus ini ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada korban atas insiden yang terjadi di lingkungan akademik.

“Atas nama rektor, kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada korban atas situasi dan kondisi yang terjadi,” tutup Agus.

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Budi Luhur, Deni Mahdiana menyampaikan, bahwa pihaknya telah menawarkan kepada pihak korban pendampingan psikologis melalui layanan profesional yang tersedia.

 

