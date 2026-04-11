Viral, Ratusan Warga Ngamuk Bakar Kendaraan Terduga Bandar Narkoba di Riau

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |21:03 WIB
Warga ngamuk bakar kendaraan terduga bandar narkoba di Riau (Foto: Banda H/Okezone)
ROHIL - Ratusan warga Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, menggeruduk rumah yang diduga milik seorang bandar narkoba. Massa melakukan aksi perusakan dan pembakaran di kediaman terduga jaringan narkoba tersebut. 

Aksi ini mendadak viral di berbagai platform media sosial. Berdasarkan video yang beredar pada Sabtu (11/4/2026), tampak ratusan warga yang didominasi ibu-ibu mendatangi rumah terduga bandar. Mereka melancarkan aksi protes lantaran menduga aparat membiarkan aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Massa melempari rumah tingkat milik pria berinisial A itu. Situasi kian memanas saat warga mulai merusak dan menjebol pagar besi rumah pelaku. Tak hanya itu, warga tampak menyeret sejumlah sepeda motor dari halaman rumah. 

Kendaraan tersebut dirusak, bahkan satu unit motor dibuang ke parit, sementara tiga lainnya ditumpuk di luar halaman. Aksi demonstrasi ini terus berlangsung hingga malam hari.

Puncaknya, warga membakar barang-barang milik pelaku, termasuk sejumlah sepeda motor. Dalam orasinya, warga meminta polisi tidak tutup mata terhadap peredaran narkoba yang dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat.

Mereka menuntut agar Polsek Panipahan dan Polres Rohil serius memberantas narkoba. Aksi ini juga disaksikan langsung oleh Camat Pasir Limau Kapas, Yahya. "Anak saya hancur (gara-gara narkoba), Pak Camat!" teriak salah satu pendemo dengan emosional.

Menanggapi hal itu, Camat Yahya meminta warga untuk menahan diri. "Terkait penyakit masyarakat, mari kita percayakan kepada petugas yang berwenang untuk menanganinya," ujarnya.

