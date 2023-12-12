Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 12 Desember: Gempa Dahsyat Diikuti Tsunami 36 Meter Terjang Flores, Ribuan Orang Tewas

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |04:15 WIB
Peristiwa 12 Desember: Gempa Dahsyat Diikuti Tsunami 36 Meter Terjang Flores, Ribuan Orang Tewas
Ilustrasi (Foto: Dok MPI)
JAKARTA - Setiap tanggal 12 Desember terjadi berbagai peristiwa penting dan bersejarah yang layak dikenang. Salah satunya tsunami yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berikut rangkuman Okezone dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia.org:

1950 - Hari Transmigrasi

 

Pada tanggal 12 Desember 1950, terjadi pelaksanaan transmigrasi pertama kali, yang kemudian ditetapkan sebagai hari transmigrasi. Pada tahun tersebut, pemerintah mengirimkan 25 kepala keluarga atau 98 jiwa dalam transmigrasi perdana, dengan tujuan awal ke Lampung dan Lubuk Linggau.

1973 - Hari Kelahiran Desy Ratnasari

Desy Ratnasari lahir pada 12 Desember 1973 di Sukabumi, Jawa Barat. Selain dikenal sebagai aktris film dan sinetron, Desy juga memiliki peran sebagai model, bintang iklan, penyanyi, pembawa acara, dan politisi Indonesia.

Sejak tahun 2014, Desy terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN).

1992 - Tsunami Melanda Pulau Flores

Gempa bumi Flores Desember 1992 tercatat sebagai gempa dengan kekuatan 7,8 pada skala richter di lepas pantai Flores, Indonesia.

Pada tanggal 12 Desember 1992 pukul 13.29 Wita, gempa yang terjadi menyebabkan tsunami setinggi 36 meter melanda pesisir pantai Flores.

Halaman:
1 2
      
