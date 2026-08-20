Berduka Gempa di NTT, MUI Minta Bantuan Segera Didistribusikan dengan Cepat dan Merata

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud, menyampaikan prihatin dan duka cita mendalam atas musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Marsudi mengimbau umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan.

Ia pun berharap pemerintah dapat menyalurkan bantuan secara cepat dan merata di wilayah terdampak. Dia juga menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama mengulurkan tangan dan membantu para korban bencana, karena musibah ini adalah duka bersama.

"Kepada jajaran pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana, kami berharap penanganan darurat serta distribusi bantuan dapat berjalan cepat dan merata," kata Marsudi, Rabu (19/8/2026).

Selain itu, pihaknya mengajak menyalurkan kepedulian, baik dalam bentuk doa maupun bantuan materiil untuk meringankan beban saudara-saudara di NTT. MUI juga mengimbau masyarakat luas untuk terus memantau informasi resmi dari BMKG terkait potensi gempa susulan dan tetap tenang, namun waspada.

Lebih lanjut, Marsudi menyampaikan duka cita mendalam atas musibah gempa bumi yang menimpa warga NTT. "Semoga korban yang meninggal dunia diterima seluruh amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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