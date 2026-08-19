Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aktivitas Gunung Ili Lewotolok di NTT Meningkat, Alirkan Lava Sejauh 1.200 Meter Usai Gempa M7,7

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |14:41 WIB
Aktivitas Gunung Ili Lewotolok di NTT Meningkat, Alirkan Lava Sejauh 1.200 Meter Usai Gempa M7,7
Gunung Ili Lewotolok (Foto : Dok Badan Geologi)
A
A
A

JAKARTA - Aktivitas Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami peningkatan setelah gempa Flores bermagnitudo M7,7 pada 15 Agustus 2026. Aliran lava dari kawah gunung api itu kini mencapai sekitar 1.200 meter ke sektor selatan.

Kepala Badan Geologi, Lana Saria, mengatakan peningkatan aktivitas Gunung Ili Lewotolok terutama terlihat dari aktivitas aliran lava. “Berdasarkan data pemantauan visual dan instrumental, G. Ili Lewotolok menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik, terutama aktivitas aliran lava,” kata Lana Saria, Rabu (19/8/2026).

Menurut Lana, peningkatan aktivitas tersebut terjadi setelah gempa Flores M7,7 pada 15 Agustus 2026 yang kemudian diikuti peningkatan gempa tektonik lokal dan tektonik jauh.

“Gunung Ili Lewotolok masih berada pada Level II (Waspada), dengan perluasan jarak rekomendasi untuk mengantisipasi potensi bahaya dari peningkatan aktivitas vulkanik,” ujarnya.

Berdasarkan pemantauan visual sejak pagi 18 Agustus 2026, aliran lava mulai keluar dari kawah dengan jarak sekitar 400 meter ke sektor selatan. Aktivitas tersebut terus berlangsung hingga malam hari dan aliran lava telah mencapai sekitar 1.200 meter dari bibir kawah.

Dari pemantauan kegempaan pada 1–17 Agustus 2026, tercatat 2.462 kali gempa erupsi, 1.775 kali gempa hembusan, 268 kali tremor nonharmonik, 88 kali tremor harmonik, 26 kali gempa vulkanik dalam, 16 kali gempa hybrid, serta delapan kali gempa vulkanik dangkal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236954/gempa-2Y8i_large.jpg
Anak-Anak Korban Gempa NTT Diberikan Trauma Healing di Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236889/gempa-HdoZ_large.jpg
Update! Gempa M7,7 di NTT: 70 Orang Meninggal Dunia dan 132 Terluka  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236860/polri-NDR2_large.jpg
Momen Kapolri dan Titiek Soeharto Tinjau 2 Posko Pengungsian Gempa NTT, Hibur Anak-Anak hingga Bawa Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236730/gempa-PXB0_large.jpg
86 Persen BTS Terdampak Gempa di NTT Sudah Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236435/gempa-89Ox_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Memicu Tsunami di NTT Membuka Luka Sejarah 1992
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236434/gempa-KAdy_large.jpg
Layanan 3 Operator Seluler Terdampak Gempa M7,7 di NTT, Komdigi Pantau Pemulihan 200 BTS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement