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Gempa M7,7 Flores Picu Longsoran Masif di Ende hingga Maumere

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |12:05 WIB
Gempa M7,7 Flores Picu Longsoran Masif di Ende hingga Maumere
Gempa NTT (foto: BNPB)
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JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026 memicu longsoran di sejumlah wilayah. Longsoran terjadi di sepanjang jalur strategis Ende, Nagekeo, Bajawa hingga Maumere.

Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Daryono mengatakan, longsoran dipicu kombinasi antara kondisi geologi lokal yang rentan dan besarnya energi seismik yang dilepaskan gempa.

Menurutnya, Pulau Flores didominasi batuan vulkanik muda dan endapan piroklastik seperti tuf serta aglomerat yang telah mengalami pelapukan lanjut.

“Material tanah dan batuan pelapukan ini memiliki struktur rapuh serta kuat geser yang rendah, sehingga sangat tidak stabil ketika menerima guncangan dinamis secara mendadak,” ujar Daryono, Rabu (19/8/2026).

Kerentanan tersebut, kata Daryono, diperparah kondisi morfologi Flores yang didominasi pegunungan dan lereng terjal dengan kemiringan ekstrem.

Selain itu, pemotongan lereng untuk pembangunan jalur jalan nasional Trans-Flores secara alami mengurangi tumpuan bawah tebing dan memperbesar gaya pendorong gravitasi.

 

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Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa NTT
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