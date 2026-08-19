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BMKG Catat 2.768 Gempa Susulan di NTT, Aktivitas Diprediksi hingga 4 Minggu

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |07:22 WIB
BMKG Catat 2.768 Gempa Susulan di NTT, Aktivitas Diprediksi hingga 4 Minggu
Gempa NTT (foto: Freepik)
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JAKARTA - Aktivitas gempa bumi susulan pascagempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan magnitudo (M) 7,7 masih terus terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga 19 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB, sebanyak 2.768 gempa bumi susulan telah terjadi.

Dari ribuan gempa susulan tersebut, magnitudo terbesar tercatat M6,2, sedangkan yang terkecil mencapai M1,1. Sebanyak 24 gempa susulan memiliki magnitudo di atas M5 dan 81 gempa susulan dirasakan oleh masyarakat.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan catatan BMKG sehari sebelumnya. Hingga 18 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB, tercatat 2.119 gempa susulan dengan magnitudo M1,3 hingga M6,2. Dari jumlah itu, 24 gempa bermagnitudo di atas M5 dan 70 gempa dirasakan masyarakat.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto sebelumnya menjelaskan, aktivitas gempa susulan diperkirakan masih akan berlangsung selama beberapa pekan setelah gempa utama.

“Berdasarkan data sementara gempa susulan ini akan berakhir 3–4 minggu ke depan,” kata Wijayanto.

Gempa utama Flores dengan magnitudo hasil pemutakhiran M7,7 terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB. Gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas tektonik di Flores Back-Arc dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault.

Gempa utama tersebut juga memicu tsunami di sejumlah wilayah. Berdasarkan hasil observasi stasiun pasang surut, tsunami terpantau di 16 lokasi yang tersebar di empat provinsi, yakni NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

 

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Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa NTT
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