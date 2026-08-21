Korban Jiwa Gempa M7,7 di NTT Bertambah Jadi 78 Orang

JAKARTA - Korban jiwa akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu 15 Agustus 2026 bertambah menjadi 78 orang. Data tersebut dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis 20 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB.

Selain itu ada warga korban luka dan yang mengungsi. "953 orang mengalami luka-luka dan 95.871 orang lainnya mengungsi," tulis keterangan BNPB yang diterima Jumat (21/8/2026).

Gempa yang terjadi pada pukul 04.58 WIB tersebut berdampak pada tiga provinsi, sembilan kabupaten, dan satu kota. Sejumlah wilayah juga telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan bencana.

Dari sisi kerusakan, BNPB mencatat sebanyak 38.898 rumah mengalami kerusakan. Rinciannya, 14.735 rumah rusak berat, 9.178 rumah rusak sedang, dan 14.985 rumah rusak ringan.

"Gempa juga berdampak pada berbagai fasilitas publik. Tercatat 502 fasilitas pendidikan, 244 fasilitas kesehatan, 220 rumah ibadah, 294 unit kantor, satu gudang pupuk, 10 fasilitas irigasi, 31 fasilitas umum, satu pasar, 45 titik jalan, dan 16 jembatan terdampak," tulis keterangan tersebut.