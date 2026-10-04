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Satu Orang Terluka Akibat Gempa Besar M6,1 di Sumba Barat Daya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |14:01 WIB
Satu Orang Terluka Akibat Gempa Besar M6,1 di Sumba Barat Daya
Ilustrasi Gempa/Okezone
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan satu orang jadi korban akibat gempa magnitudo 6,1 mengguncang Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). BMG juga memastikan,  gempa besar tersebut tidak menyebabkan tsunami.

“Satu orang mengalami luka ringan,” kata Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu dalam konferensi pers, Minggu (4/10/2026).

Selain korban luka, pihaknya mencatat adanya kerusakan pada bangunan warga serta bangunan sekolah di sejumlah wilayah.

“Berdasarkan laporan yang masuk hingga saat ini, terdapat informasi kerusakan bangunan warga dan sekolah di desa Perokondo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Diketahui, estimasi peta tingkat guncangan ( shakemap ), gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas VI MMI getaran dirasakan oleh semua penduduk.

 

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