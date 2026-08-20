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Pemprov DKI Kumpulkan Rp5,85 Miliar untuk Korban Gempa NTT

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |23:05 WIB
Pemprov DKI Kumpulkan Rp5,85 Miliar untuk Korban Gempa NTT
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: dok ist)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melepas langsung penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Balai Kota Jakarta, Kamis (20/8/2026). Bantuan kemanusiaan yang berhasil dihimpun mencapai Rp5,85 miliar.

Bantuan tersebut dihimpun melalui kolaborasi aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

"Hasil pengumpulan yang dilakukan oleh ASN, perangkat daerah, kemudian BUMD, Baznas Bazis DKI Jakarta, terkumpul Rp5,85 miliar, Rp5.853.728.500 rupiah atau tepatnya adalah 5,8 miliar rupiah," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Pramono mengatakan, Pemprov DKI masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi membantu warga terdampak gempa di NTT. Penghimpunan bantuan tersebut dibuka hingga 25 Agustus 2026.

"Tentunya bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi sampai dengan tanggal 25 Agustus. Kami membuka diri untuk bisa menampung siapa pun yang akan memberikan bantuan untuk ini," katanya.

 

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