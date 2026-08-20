Gempa NTT, Pemerintah Pulihkan Akses Jalan untuk Menembus Daerah Terisolasi

​JAKARTA — Gempa besar berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8) menyebabkan kerusakan masif pada fasilitas umum dan infrastruktur dasar. Gempa tersebut juga mengakibatkan puluhan orang meninggal.

​Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (20/8/2026), korban jiwa tercatat mencapai 72 orang dan 82.691 warga terpaksa mengungsi. Selain itu, ribuan rumah penduduk serta ratusan fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, hingga jaringan irigasi dilaporkan rusak berat.

​Merespons krisis tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerjunkan tim dan alat berat ke lokasi terdampak. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat dapat segera pulih.

​"Kehadiran negara tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan belasungkawa,” ujar Staf Khusus Menteri PU, Jemmy Setiawan.

“Kehadiran negara harus dapat dirasakan melalui jalan yang kembali terbuka, air bersih yang sampai ke pengungsian, rumah sakit yang dipastikan aman, serta infrastruktur dasar yang segera berfungsi kembali," lanjutnya.

​Sejak hari pertama bencana, kata Jemmy, Menteri PU Dody Hanggodo menginstruksikan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian PU di NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan penuh. Penanganan darurat diarahkan untuk bergerak mendahului perampungan data menyeluruh agar evakuasi dan penyaluran bantuan tidak terhambat.

​"Penanganan tidak boleh menunggu seluruh data selesai dihimpun. Data awal harus segera digunakan untuk menentukan tindakan pertama, sementara proses verifikasi dan pemutakhiran terus berjalan secara paralel," kata Jemmy mengutip arahan Menteri PU.

​Pemulihan akses transportasi menjadi salah satu prioritas utama untuk menembus isolasi. Gempa mengakibatkan puluhan titik longsor, patahan badan jalan, serta kerusakan jembatan pada jalur strategis Trans Flores yang menghubungkan Labuan Bajo, Ende, hingga Maumere.

​Melalui pengerahan puluhan alat berat oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, sebanyak sembilan ruas jalan nasional terdampak kini telah berhasil difungsikan kembali, termasuk penyelesaian 40 titik longsoran utama.