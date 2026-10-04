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Gempa M6,1 Guncang Sumba Barat Daya NTT, 20 Rumah Terdampak

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |18:30 WIB
Gempa M6,1 Guncang Sumba Barat Daya NTT, 20 Rumah Terdampak
Rumah Hancur Akibat Gempa (foto: dok BNPB)
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JAKARTA - Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menyebutkan gempa bumi berkekuatan M6,1 mengguncang wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (4/10) pukul 05.55 WIB atau 06.55 WITA. Gempa tersebut berdampak pada sejumlah bangunan dan menyebabkan satu orang mengalami luka ringan.

“Berdasarkan hasil pendataan sementara di lapangan, di Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat 20 unit rumah terdampak, terdiri dari 19 unit rusak ringan dan 1 unit rusak sedang. Kerusakan rumah tersebut tersebar antara lain di Desa Waikadada, Weerena, Bondo Kodi, dan Homba Karipit,” ujarnya melalui keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Menurutnya, berdasarkan parameter awal BMKG yang diterima BNPB, gempa berpusat di laut sekitar 14 kilometer barat daya Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada koordinat 9,70 LS dan 118,92 BT dengan kedalaman 10 kilometer. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Selain rumah warga, tiga fasilitas ibadah mengalami kerusakan ringan, yaitu Gereja Pantekosta Victory Billa Cenge, Gereja Pantekosta Jata Ngedo Bila Cenge, dan Gereja Katedral Waitabula.

“Gempa juga berdampak pada satu fasilitas pendidikan, yaitu SDK Manu Toghi, serta satu fasilitas umum berupa Balai KB Desa Wallandimu. Sementara di Kabupaten Sumba Barat, tercatat tiga unit rumah/asrama Koramil mengalami kerusakan ringan,” tuturnya.

“Dua bangunan KDKMP juga mengalami kerusakan berupa plafon dan retak pada tembok. Pendataan terhadap kemungkinan kerusakan rumah, fasilitas umum, fasilitas pemerintahan, dan infrastruktur lainnya masih terus dilakukan,” terangnya.

 

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Topik Artikel :
BNPB Gempa NTT Gempa
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