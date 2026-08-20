Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Korban Gempa Dahsyat NTT: 72 Orang Meninggal, 82.691 Mengungsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |13:37 WIB
Update Korban Gempa Dahsyat NTT: 72 Orang Meninggal, 82.691 Mengungsi
Gempa Dahsyat NTT
A
A
A

JAKARTA – Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8) mengakibatkan 72 orang meninggal dunia. Sebanyak 900 orang mengalami luka-luka dan 82.691 orang mengungsi.

Berdasarkan pembaruan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (20/8/2026) pukul 09.00 WIB, gempa tersebut berdampak pada tiga provinsi, sembilan kabupaten, dan satu kota.

"72 orang meninggal dunia, 900 orang luka-luka, dan 82.691 orang mengungsi. Selain korban jiwa, sebanyak 18.019 kepala keluarga (KK) terdampak akibat bencana tersebut," tulis data BNPB.

Dari sisi kerusakan material, BNPB mencatat sebanyak 29.001 rumah mengalami kerusakan. Rinciannya, 11.699 rumah rusak berat, 6.542 rumah rusak sedang, dan 10.760 rumah rusak ringan.

"Gempa juga berdampak pada berbagai fasilitas. Sebanyak 804 fasilitas pendidikan, 237 fasilitas kesehatan, satu gudang logistik, 116 fasilitas umum, satu pasar, 195 rumah ibadah, 257 unit kantor, sembilan fasilitas irigasi, 45 titik jalan, dan 16 jembatan mengalami kerusakan atau terdampak," dalam data BNPB tersebut.

Pasca gempa, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait terus melakukan penanganan darurat. Fokus penanganan meliputi pencarian dan pertolongan, evakuasi, pelayanan kesehatan, pemenuhan logistik dan pengungsian, pengerahan personel gabungan, serta percepatan pemulihan jalan, listrik, komunikasi, dan infrastruktur dasar.

"Penanganan difokuskan pada SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, pemenuhan logistik dan pengungsian, pengerahan personel gabungan, serta percepatan pemulihan jalan, listrik, komunikasi, dan infrastruktur dasar," tulis keterangan BNPB.

Pemerintah pusat juga telah membentuk Posko Pendampingan Utama (Pospenas) di Labuan Bajo dan Maumere. Posko ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi penanganan di wilayah terdampak.

Dalam pencarian dan pertolongan, Basarnas mengoordinasikan personel gabungan untuk menjangkau warga terdampak yang belum ditemukan. BNPB juga menyebut sebanyak 40 titik longsoran telah ditangani, empat titik patahan jalan telah ditangani, serta lima titik jembatan dan plitur yang masih dapat difungsikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gempa Gempa Bumi Gempa NTT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/340/3237268//evakuasi_korban_gempa_ntt-7YhM_large.jpg
Minta Masyarakat Tak Panik, BMKG: Gempa Dahsyat di NTT Perlu Puluhan Tahun Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/320/3237212//beras-V4Dq_large.jpg
Pasokan Beras di NTT Aman, Stok Capai 39 Ribu Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/340/3237226//viral-X0Vc_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,7 Kembali Guncang Flores NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/340/3237207//viral-g5vB_large.jpg
Gempa Besar M5,8 Kembali Guncang Flores NTT Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237191//pemerintah-bTJ3_large.jpg
Gempa Susulan Mengintai NTT, Mendagri Tito Minta Warga Tidak Dipaksa Pulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/338/3237134//gempa-q5o2_large.jpg
Berduka Gempa di NTT, MUI Minta Bantuan Segera Didistribusikan dengan Cepat dan Merata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement