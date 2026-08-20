Breaking News! Gempa Besar M5,7 Kembali Guncang Flores NTT

JAKARTA – Gempa besar berkekuatan magnitudo (M) 5,7 mengguncang wilayah Pantai Barat Laut Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (20/8/2026) pagi. Belum diketahui dampak yang disebabkan akibat gempa tersebut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, gempa memiliki kedalaman 10 kilometer dengan episenter berada di koordinat 8,33° LS dan 120,64° BT, atau di darat sekitar 36 kilometer timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT.

"Gempa bumi ini merupakan rangkaian susulan dari gempabumi M7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Agustus 2026 pukul 04.58.23 WIB," kata Wijayanto, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut merupakan gempa dangkal akibat aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun geser (normal-oblique).

"Untuk hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujarnya.

BMKG mencatat gempa tersebut dirasakan dengan intensitas V-VI MMI di Kabupaten Manggarai. Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan terkejut dan berlari keluar, serta dapat menyebabkan kerusakan ringan seperti plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak.

Sementara itu, intensitas V MMI dirasakan di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ende. Adapun intensitas III-IV MMI dirasakan di Kabupaten Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Kabupaten Sikka.