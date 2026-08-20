Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Besar M5,7 Kembali Guncang Flores NTT

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |10:52 WIB
Breaking News! Gempa Besar M5,7 Kembali Guncang Flores NTT
Gempa Besar M5,7 Kembali Guncang Flores NTT
A
A
A

JAKARTA – Gempa besar berkekuatan magnitudo (M) 5,7 mengguncang wilayah Pantai Barat Laut Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (20/8/2026) pagi.  Belum diketahui dampak yang disebabkan akibat gempa tersebut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, gempa memiliki kedalaman 10 kilometer dengan episenter berada di koordinat 8,33° LS dan 120,64° BT, atau di darat sekitar 36 kilometer timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT.

"Gempa bumi ini merupakan rangkaian susulan dari gempabumi M7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Agustus 2026 pukul 04.58.23 WIB," kata Wijayanto, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut merupakan gempa dangkal akibat aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun geser (normal-oblique).

"Untuk hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujarnya.

BMKG mencatat gempa tersebut dirasakan dengan intensitas V-VI MMI di Kabupaten Manggarai. Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan terkejut dan berlari keluar, serta dapat menyebabkan kerusakan ringan seperti plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak.

Sementara itu, intensitas V MMI dirasakan di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ende. Adapun intensitas III-IV MMI dirasakan di Kabupaten Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Kabupaten Sikka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/340/3237207//viral-g5vB_large.jpg
Gempa Besar M5,8 Kembali Guncang Flores NTT Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237191//pemerintah-bTJ3_large.jpg
Gempa Susulan Mengintai NTT, Mendagri Tito Minta Warga Tidak Dipaksa Pulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/338/3237134//gempa-q5o2_large.jpg
Berduka Gempa di NTT, MUI Minta Bantuan Segera Didistribusikan dengan Cepat dan Merata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237138//kri-myOB_large.jpg
KRI Bung Hatta Dikerahkan Angkut Bantuan Korban Gempa ke Manggarai NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237150//gempa-8sFI_large.jpg
BMKG Catat Ada 3.055 Gempa Susulan di NTT, 88 Dirasakan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237165//gempa-WySJ_large.jpg
BMKG Sebut Tak Ada Gempa Susulan Lebih Besar dari M7,7 di NTT: Butuh Waktu Puluhan Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement