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KRI Bung Hatta Dikerahkan Angkut Bantuan Korban Gempa ke Manggarai NTT

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |23:31 WIB
KRI Bung Hatta Dikerahkan Angkut Bantuan Korban Gempa ke Manggarai NTT
KRI Bung Hatta (Foto: Dok BNPB)
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JAKARTA - Pemerintah mengerahkan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bung Hatta untuk mendistribusikan dukungan logistik bagi warga terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) bermagnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai pada Selasa 18 Agustus 2026. Kapal berlayar dari Pelabuhan Labuhan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat menuju Pelabuhan Reok di Kabupaten Manggarai.

Pada pelayaran ini, KRI Bung Hatta mengangkut dukungan logistik berupa paket bantuan Presiden Prabowo Subianto, paket sembako, tenda keluarga dan tenda pengungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta beberapa bantuan donasi dari masyarakat.

"Setelah KRI Bung Hatta bersandar di Pelabuhan Reok, dukungan logistik ini selanjutnya akan dikirimkan ke wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Transportasi laut dipilih untuk mempercepat dukungan logistik tiba di wilayah terdampak," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dikutip Rabu (19/8/2026).

Berdasarkan data terbaru, penanganan pascabencana gempa bumi M7,7 di NTT per 18 Agustus 2026, tercatat Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur menjadi dua kabupaten terdampak dengan jumlah korban jiwa dan pengungsi tertinggi.

Di Kabupaten Manggarai, korban jiwa meninggal dunia sebanyak 27 jiwa dan pengungsi sebanyak 6.487 jiwa. Sementara itu, di Kabupaten Manggarai Timur, korban meninggal dunia sebanyak 25 jiwa dan pengungsi mencapai 15.465 jiwa.

Selain KRI Bung Hatta, dalam penanganan darurat pascagempa NTT ini, Pemerintah melalui TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI dr. Soeharso (KRI SHS) yang merupakan kapal bantu rumah sakit milik TNI AL untuk melaksanakan bantuan kesehatan di NTT.

Dalam upaya pendistribusian logistik yang merata ke seluruh wilayah terdampak gempa M7,7, BNPB membuka Pos Dukungan Logistik Nasional (Posduklognas) di tiga titik, yaitu di Jakarta, Labuhan Bajo, dan Maumere.

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Topik Artikel :
Korban Gempa NTT Gempa NTT gempa
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