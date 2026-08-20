Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Besar M5,8 Kembali Guncang Flores NTT Pagi Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |09:08 WIB
Gempa Besar M5,8 Kembali Guncang Flores NTT Pagi Ini
Gempa Besar M5,8 Kembali Guncang Flores NTT Pagi Ini
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (20/8/2026). Gempa besar tersebut merupakan rangkaian susulan dari gempa M7,7 yang mengguncang Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa M5,8 tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. Episenter gempa berada di darat pada koordinat 8,35° LS dan 120,63° BT atau sekitar 34 kilometer arah timur laut Ruteng, Manggarai, NTT.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan hasil pemodelan menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. “Gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” kata Wijayanto, Kamis (20/8/2026).

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut merupakan gempa dangkal akibat aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault.

Gempa dirasakan cukup kuat oleh masyarakat di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan masyarakat, intensitas V-VI MMI dirasakan di Kabupaten Manggarai, IV MMI di Kabupaten Nagekeo, III-IV MMI di Kabupaten Manggarai Barat, serta III MMI di Kabupaten Sikka.

Pada intensitas V-VI MMI, getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan warga terkejut dan berlari keluar rumah, sementara sejumlah kerusakan ringan seperti plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak dapat terjadi.

Wijayanto menjelaskan gempa M5,8 tersebut merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan pascagempa M7,7 di Flores pada 15 Agustus 2026.

“Hingga tanggal 20 Agustus 2026, pukul 06.00.00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 3.422 aktivitas gempa bumi susulan (aftershock), dengan magnitudo terbesar M6,2,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237191//pemerintah-bTJ3_large.jpg
Gempa Susulan Mengintai NTT, Mendagri Tito Minta Warga Tidak Dipaksa Pulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/338/3237134//gempa-q5o2_large.jpg
Berduka Gempa di NTT, MUI Minta Bantuan Segera Didistribusikan dengan Cepat dan Merata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237138//kri-myOB_large.jpg
KRI Bung Hatta Dikerahkan Angkut Bantuan Korban Gempa ke Manggarai NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237150//gempa-8sFI_large.jpg
BMKG Catat Ada 3.055 Gempa Susulan di NTT, 88 Dirasakan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237165//gempa-WySJ_large.jpg
BMKG Sebut Tak Ada Gempa Susulan Lebih Besar dari M7,7 di NTT: Butuh Waktu Puluhan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/340/3237183//perindo-W1Dy_large.jpg
Jalur Logistik Gempa NTT Mulai Terbuka, Perindo Bergerak Distribusikan Bantuan ke Wilayah Terisolir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement