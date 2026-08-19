Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Catat Ada 3.055 Gempa Susulan di NTT, 88 Dirasakan Manusia

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |23:01 WIB
BMKG Catat Ada 3.055 Gempa Susulan di NTT, 88 Dirasakan Manusia
Gempa di NTT (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 3.055 gempa susulan terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah wilayah tersebut diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7.

"Jadi jumlah gempa susulan sampai dengan jam 17.00 sore hari ini, 19 Agustus 2026, adalah sejumlah 3.055 gempa susulan," kata Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Berdasarkan catatan BMKG, gempa susulan terbesar tercatat berkekuatan magnitudo 6,2, sedangkan yang terkecil mencapai magnitudo 1,1. "Yang dirasakan oleh manusia itu 88 gempa," ujarnya.

Di sisi lain, BMKG memastikan akan terus memantau proses peluruhan atau penurunan frekuensi dan kekuatan gempa susulan secara bertahap hingga kondisi kembali stabil setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7.

"Jadi peluruhannya memerlukan waktu kurang lebih 3 sampai 4 minggu ke depan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa NTT gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237165/gempa-WySJ_large.jpg
BMKG Sebut Tak Ada Gempa Susulan Lebih Besar dari M7,7 di NTT: Butuh Waktu Puluhan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237140/gempa-24Jp_large.jpg
Khawatir Gempa Susulan, 59.647 Orang di NTT Masih Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/18/3237158/gempa-RMn5_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Mindanao Filipina, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237139/gempa-fEYi_large.jpg
2.928 Gempa Susulan Guncang Flores Pascagempa Dahsyat M7,7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237124/gempa_ntt-T5hb_large.jpg
Breaking News! Korban Jiwa Akibat Gempa M7,7 NTT Bertambah Jadi 71 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237071/gunung_ili_lewotolok-oqYK_large.jpg
Aktivitas Gunung Ili Lewotolok di NTT Meningkat, Alirkan Lava Sejauh 1.200 Meter Usai Gempa M7,7
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement