Gempa M6,1 Guncang Sumba Barat Daya, 95 Rumah Rusak

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memantau penanganan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 yang mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu 4 Oktober 2026.

Gempa tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Berdasarkan data BNPB pada Senin (5/10) pukul 00.15 WIB, tercatat sebanyak 95 rumah mengalami kerusakan.

"Rinciannya, satu rumah mengalami rusak berat, 12 rumah rusak sedang, dan 82 rumah rusak ringan. Seluruh rumah yang mengalami kerusakan tersebut berada di Kabupaten Sumba Barat Daya," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, Senin (5/10/2026).

Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Sumba Barat Daya. Fasilitas yang mengalami rusak ringan meliputi lima tempat ibadah, tiga fasilitas pendidikan, enam fasilitas kesehatan, dan tiga rumah dinas.

"Sementara itu, satu fasilitas pendidikan mengalami rusak sedang," sambungnya.