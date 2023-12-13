Relawan Ajak Kaum Milenial Senam Sambil Sosialisasikan Ganjar-Mahfud

MALANG - Relawan Srikandi Ganjar Jawa Timur menggelar kegiatan Senam Pantai bersama Komunitas Senam Sumawe, menyatukan para milenial dalam senam aerobik. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong gaya hidup sehat dan hubungan sosial yang baik, sambil mendukung capres Ganjar-Mahfud untuk presiden 2024.

Senam aerobik di lokasi Jalan Raya Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam olahraga bersama.

"Kegiatan hari ini kita senam pantai bersama dengan Komunitas Senam Sumawe Aerobik. Kegiatan ini kita mengusung tema healty life, healty circle, jadi kalau circle kita baik otomatis itu berpengaruh ke kesehatan kita, dan kita memperkenalkan sosok Bapak Ganjar disini," ungkap Ketua Srikandi Ganjar Jawa Timur, Cindy Maghriza dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).

Senam tidak sekadar menjadi olahraga, tetapi menjadi katalisator semangat positif untuk mendukung gaya hidup sehat dan Capres Ganjar-Mahfud dalam pemilihan presiden 2024.