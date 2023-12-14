Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

DPR AS Sahkan Penyelidikan Pemakzulan Terhadap Joe Biden

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |07:02 WIB
DPR AS Sahkan Penyelidikan Pemakzulan Terhadap Joe Biden
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada Rabu, (13/12/2023) melakukan pemungutan suara untuk secara resmi mengesahkan penyelidikan pemakzulan yang sedang berlangsung terhadap Presiden Joe Biden. Langkah yang didukung Partai Republik AS ini diyakini diperlukan untuk melakukan panggilan pengadilan yang dikeluarkan oleh Komite Pengawasan dan Kehakiman DPR, yang memimpin upaya pemakzulan.

Dewan yang dikuasai Partai Republik memberikan suara 221 berbanding 212 menurut partai untuk menyetujui penyelidikan tersebut, yang memeriksa apakah Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari transaksi bisnis luar negeri putranya yang berusia 53 tahun, Hunter Biden.

Gedung Putih menolak penyelidikan tersebut menyebutnya tidak didukung fakta dan bermotif politik.

Biden sedang mempersiapkan kemungkinan pertarungan ulang pemilu 2024 dengan pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump. Trump adalah presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali dan saat ini sedang mempersiapkan empat persidangan pidana mendatang.

Upaya tersebut hampir pasti akan gagal untuk mencopot Biden dari jabatannya. Bahkan jika DPR memutuskan untuk memakzulkan presiden, Senat harus memutuskan untuk menghukumnya atas tuduhan tersebut dengan suara dua pertiga suara – sebuah hal yang hampir mustahil dilakukan di majelis di mana rekan-rekan Biden dari Partai Demokrat memegang mayoritas 51-49.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190345/presiden_as_donald_trump-YTgh_large.jpg
Trump Tambah 7 Negara Dilarang Masuk AS, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement