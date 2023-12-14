DPR AS Sahkan Penyelidikan Pemakzulan Terhadap Joe Biden

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada Rabu, (13/12/2023) melakukan pemungutan suara untuk secara resmi mengesahkan penyelidikan pemakzulan yang sedang berlangsung terhadap Presiden Joe Biden. Langkah yang didukung Partai Republik AS ini diyakini diperlukan untuk melakukan panggilan pengadilan yang dikeluarkan oleh Komite Pengawasan dan Kehakiman DPR, yang memimpin upaya pemakzulan.

Dewan yang dikuasai Partai Republik memberikan suara 221 berbanding 212 menurut partai untuk menyetujui penyelidikan tersebut, yang memeriksa apakah Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari transaksi bisnis luar negeri putranya yang berusia 53 tahun, Hunter Biden.

Gedung Putih menolak penyelidikan tersebut menyebutnya tidak didukung fakta dan bermotif politik.

Biden sedang mempersiapkan kemungkinan pertarungan ulang pemilu 2024 dengan pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump. Trump adalah presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali dan saat ini sedang mempersiapkan empat persidangan pidana mendatang.

Upaya tersebut hampir pasti akan gagal untuk mencopot Biden dari jabatannya. Bahkan jika DPR memutuskan untuk memakzulkan presiden, Senat harus memutuskan untuk menghukumnya atas tuduhan tersebut dengan suara dua pertiga suara – sebuah hal yang hampir mustahil dilakukan di majelis di mana rekan-rekan Biden dari Partai Demokrat memegang mayoritas 51-49.