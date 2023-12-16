Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah 3 Pahlawan Nasional Mengubah Imannya, Nomor 1 Tersentuh Lagu Rohani

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |06:15 WIB
Kisah 3 Pahlawan Nasional Mengubah Imannya, Nomor 1 Tersentuh Lagu Rohani
Slamet Riyadi/Foto: Istimewa
JAKARTA - 3 Pahlawan Nasional ini ternyata pernah pindah agama. Mereka adalah pahlawan nasional yang membela mati-matian Tanah Air kita di zaman penjajahan.

Pahlawan Indonesia memiliki latar belakang yang beragam termasuk agama. Seorang pahlawan adalah manusia biasa yang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing dan hal itu tidak mengurangi kontribusi mereka sebagai pahlawan nasional

Terdapat 3 pahlawan nasional yang memutuskan untuk pindah agama dari Islam menjadi Kristen. Berikut kisah ketiga pahlawan nasional yang pindah agama, dilansir beragam sumber, Jumat (15/12/2023).

3. Sugijono Mangunwijoyoto

Sugijono memiliki istri seorang bidan yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Dalam menjalani hubungan rumah tangga, Sugijono memutuskan untuk pindah agama menjadi Kristen. Sugijono dan istrinya memiliki 7 orang anak. Karier Sugijono terus melejit seiring berjalannya waktu bahkan ia juga pernah menjabat sebagai komandan Batalion Infateri di Jawa Tengah

Pada awal Oktober 1965 rumah tangga Sugijo harus berakhir. Sugijono menjadi korban penculikan pada saat ia berpangkat sebagai Letnan Kolonel dan dia juga menjadi korban pembunuhan oleh prajurit Angkatan Darat yang ternyata bagian dari G30S PKI.

2. Oerip Soemohardjo

Letjen Oerip lahir pada 22 Februari 1893 adalah tokoh peletak dasar organisasi ketentaraan modern di Republik Indonesia. Ia sangat berjasa di bidang militer oleh karena itu dia diberikan gelar sebagai pahlawan nasional.

Menurut buku Letjen Oeriep Soemohardjo karya Amrin Imran. Di dalam buku tersebut di jelaskan bahwa Oerip tidak pernah sampai ke Makkah dan memakai pakaian haji namun dia menjadi seorang penganut agama Katolik. Lantaran tidak tertulis secara jelas apa yang menjadi motivasi Oerip untuk berpindah agama.

Halaman:
1 2
      
